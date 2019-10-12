Dünya Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatındaki son durumu sahada inceledi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi

Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar ve Komutanların Harekat Merkezi’ndeki çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.
Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gece Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa Gap Havalimanı’ndan sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne geçen Akar ve TSK Komuta Kademesi, harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Bakanı Akar Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi
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Bakanı Akar Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.


Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durumu bir kez de sahada inceleyen Akar ve komutanlar, talimatlar verdi. Akar ve TSK komuta kademesinin Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.
  • Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.

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AA
Bakan Akar, kuvvet komutanları ile gece Şanlıurfa’ya geldi.

"ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değil"

Akar, Harekat Merkezi’nden çıkışında AA muhabirinin "ABD'nin gözlem noktasına atış yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddiaları sorması üzerine şunları kaydetti:

  • "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır."

Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinin karadan ve havadan vurulduğu harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 415’e ulaştığını açıkladı.

Rasulayn'da terör mevzileri vurulmaya devam ediyor
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Rasulayn'da terör mevzileri vurulmaya devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruldu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde yapılıyor. Önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı da Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

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Planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı harekatta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile sadece sınırların ve milletin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediliyor.

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AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
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Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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