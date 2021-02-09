Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Macron'un Diplomatik Başdanışmanı Bonne ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Başdanışmanı Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.

Edinilen bilgiye göre; Türkiye-Fransa ikili münasebetlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı görüşmede, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişki modelinin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için stratejik bir akılla hareket edilmesi ve işbirliği alanlarına odaklanılması gerektiğinin altı çizildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bir an önce pozitif gündeme geçilmeli

Yol haritasının hızlandırılması konusunda mutabık kalındı

Göç Anlaşması’nın yenilenmesi ve üzerinde çalışılan yeni yol haritası hazırlıklarının hızlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Siyasi sürecin başarıyla tamamlanması için meşru aktörlerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi ve İdlib’te muhtemel bir mülteci dalgasının yol açacağı insani dramın önlenmesi gerektiği ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı işbirliği ve ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili sonuç alamaz

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatine