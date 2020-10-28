Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine Türkiye'den sert tepki

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir kapak yayınladı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel, Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız. İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum" paylaşımında bulundu.

'KENDİ MÜPTEZELLİK VE AHLAKSIZLIKLARINI ORTAYA KOYUYORLAR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yayınını kınadığını belirterek, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir" açıklamasında bulundu.

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'İĞRENÇ ÖTESİ ÇABASINI KINIYORUZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor. Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayınladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur.

Bu açıkça, Fransız liderliğinin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür. Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazındığını kaydeden Altun, mesajlarına şöyle devam etti:

"Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmayanlar şimdi de tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor. Yine de ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve Yahudi düşmanı tahrikler bizi aynı şekilde karşılık vermeye kışkırtamayacak. Bir mağduriyet üzerinden verilmeye çalışılan gözdağına ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz. Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve budalaca saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz."

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'RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek" sözleriyle Charlie Hebdo'nun yayınını kınadı.