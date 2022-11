Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'ye harekât her an yapılabilir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Suriye'ye 5. harekât ne zaman?' sorusuna 'Her an yapılabilir' cevabını verdi. Türkiye kimseden icazet almaz hesap vermez diyen Kalın, ''Biz sorumluluk sahibi bir devlet olarak müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendiririz konuşuruz. Kimseye önceden bilgi verip icazet almak izin almak gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz kimseye hesap vermez'' ifadelerini kullandı.

