Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle duyurdu: Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın mesajları arasında en dikkat çekici olanı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yeni operasyon sinyali oldu.

"Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum"

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yeni operasyonun sinyalini veren Erdoğan, "Güney sınırlarımızda yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Karkamış'ta 5 yaşındaki evladımızla 22 yaşında öğretmenimizi katleden terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum" dedi.

"Sınırlarımızı koruma kararı her hadiseyle güçleniyor"

Erdoğan, "Bugünkü Kabine Toplantımızda güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

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"Biz kimseye hesap vermeyiz"

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda kimseye hesap vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak gerekir. Biz kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etme durumunda değiliz" diye konuştu.