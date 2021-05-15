Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in basın kuruluşlarını hedef alan saldırılarına tepki

İşgalci İsrail kuvvetleri, Gazze'de yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

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"Habis güçle mücadelemiz sürecek"

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı.

Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz.

İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek.

İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslarası basını hedef aldı.



Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz.



İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek. REKLAM May 15, 2021

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