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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından İsrailin basın kuruluşlarını hedef alan saldırılarına tepki
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in basın kuruluşlarını hedef alan saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, işgalci İsrail kuvvetlerinin basın kuruluşlarının ofislerinin yer aldığı binayı yıkmasına tepki gösterdi. Kalın, "Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından İsrailin basın kuruluşlarını hedef alan saldırılarına tepki
İbrahim Kalın

İşgalci İsrail kuvvetleri, Gazze'de yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

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"Habis güçle mücadelemiz sürecek"

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

  • İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı.
  • Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz.
  • İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek.

İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
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