OdaTV İsrail'in Gazze'de basın binasını bombalama haberini "13 katlı bina çöktü" başlığıyla verdi

İşgalci İsrail, Filistin'de masum sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları son olarak Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı hedef aldı.
Dört füzeyle vurulan 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.
Uluslararası medya, bu saldırıyı "İsrail, Associated Press ve Al Jazeera'nın medya ofislerinin bulunduğu binayı bombaladı, yerle bir etti" şeklinde duyururken, OdaTV'nin haberi duyuruş şekli pes dedirtti.
'İSRAİL BOMBALADI' DİYEMEDİ
OdaTV, işgalci İsrail'in bu vahşetini, "Gazze'de büyük patlama: 13 katlı bina böyle çöktü" başlığıyla servis etti.
Gazze'de medya ofislerinin de içinde olduğu binanın bombalanmasını sanki bina kendi kendine yıkılmış gibi göstermeye çalıştı.
Terör devleti İsrail'in vahşetini göz ardı eden OdaTV'nin yapmaya çalıştığı bu algı sosyal medyada büyük tepki topladı.