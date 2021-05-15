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Al Jazeera'dan İsrail'e sert tepki: Barbarca bir eylem

Gazze'deki ofislerinin yer aldığı binanın İsrail tarafından yerle bir edilmesine ilişkin açıklama yapan basın kuruluşu Al Jazeera, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Al Jazeeradan İsraile sert tepki: Barbarca bir eylem
İşgalci İsrail tarafından vurularak yıkılan medya binası

İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

Terör devleti İsrail Gazze'de uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti
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Al Jazeera: Barbarca bir eylem

Katarlı medya kuruluşundan konuya ilişkin yapılan açıklamada İsrail sert sözlerle hedef alındı.

Açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri yer aldı.

İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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