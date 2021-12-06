Cumhuriyet ve T24'ten 'TRT yayını kasıtlı olarak kesti' algısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısının dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Katarlı bir gazeteci, "Katar'a mali destek mi talep etmeye geldiniz?" sorusunu yöneltti.

SAAT BAŞI HABER İÇİN YAYIN KESİLDİ

Türkiye saatiyle saat 12.59'da yöneltilen bu soru üzerine basın toplantısını canlı yayınlayan TRT Haber, saat başı haber için yayını kesti.

Bu durum Cumhuriyet, T24, Diken, Yeniçağ gibi internet haber sitelerinde 'yayının bilinçli olarak kesildiği' şeklinde haberleştirildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU KESİNTİSİZ YAYINLADI

Saat başı haberlere geçildiği için TRT Haber'de kesilen o toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından hiç kesilmeden aktarıldı.

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Bakan Çavuşoğlu'nun gazeteciye "Biz bugün Katar'a, Katar'dan herhangi spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten SWAP anlaşması da kendi aramızda var. Daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık." dediği görüldü.

#CanlıYayın📡#Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile Ortak Basın Toplantısı



📍Doha https://t.co/omQhKVwz1R — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 6, 2021

AYNI GÜNDE İKİ ÇARPITMA

Öte yandan Cumhuriyet gazetesi, aynı basın toplantısında Katar Dışişleri Bakanı El Sani’nin, "Türkiye’deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz" dediğini öne sürdü. Ancak Katarlı bakanın böyle bir ifadesi bulunmuyor. El Sani, tam aksine "Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının çok sağlam temellere dayalı" olduğunu ifade etti.

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GÜNDEM Cumhuriyet gazetesinden Katarlı bakanın söylemediği sözler üzerinden manipülatif haber