Cumhuriyetin üreten kadınları buluştu

Yıllardır BUSMEK vasıtasıyla kadınları nitelikli işgücü haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerin ardından üretim sürecindeki kadınları desteklemeye devam ediyor. Daha önce 17 ilçede faaliyet gösteren 40’a yakın kadın Kooperatif ve derneğini tek tek ziyaret edip, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’de gerek cephede gerekse cephe gerisinde özveriyle mücadele eden Bursa’nın üretken kadınlarını, cumhuriyetin 98’inci yılında buluşturarak destek sağladı.

TANITIM DESTEĞİ

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımlarını, üreten kadınlar için faydaya dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, kadınlardan satın aldığı ürünleri, gıda kolileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturdu.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte stant açan 32 kadın kooperatifi bu sayede el emeği ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı buldu.

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Üretici kadınların gücüne güç katan buluşmanın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanısıra Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Atilla Ödünç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Nilüfer Çevikel, Tarım Orman İl Müdür Vekili Esra Uzun ve davetliler katıldı.

KALKINMANIN ÖNEMLİ PARÇASI

Türk kadınlarının, dünyanın en cefakâr, en fedakâr kadınları olduğunu vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Kadınlarımız ülkemizin kalkınmasının bir parçası. Bugün ülkemizde birçok kadın girişimci, tek başına ailenin ekonomik sorumluluğunu üstlenirken, bazı kadınlarımız da bir araya gelerek, hem kendi ailelerine hem de ülkenin kalkınmasına katkı veriyorlar” dedi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerinin taleplerinin karşılanması noktasında bugüne kadar her türlü desteği sağladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şu ana kadar kadın kooperatif ve derneklerimize yaklaşık 2 milyon liralık bir destek sağlanmış olduk” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ve Tarım Orman İl Müdür Vekili Esra Uzun’un kısa konuşmalarının ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tek tek stantları gezerek, üretici kadınlardan üretimleri hakkında bilgi aldı.

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