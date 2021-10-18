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Bursa’nın zindanı sanatın hizmetinde

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Zindankapı, dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı. Karanlık zindanlar bundan böyle Bursa’nın kültür sanat hayatına ışık tutacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa’nın zindanı sanatın hizmetinde ​
Zindankapı’nın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8 bin 500 yıllık Arkeopark’tan 2 bin 300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar geniş bir yelpazede yaptığı restorasyonlarla Bursa’yı açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve Alacahırka Mahallesi’nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

  • Bursa’nın kültür ve sanat hayatına ışık tutacak Zindankapı’nın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

KÜLTÜR VE SANATIN HİZMETİNDE

Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması noktasında birçok noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bugün Alacahırka Mahallesi’nde yer alan ve Uludağ’ın eteklerinde açılan Zindankapı ayağa kaldırılmış ve Bursa’mızın önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmuş oldu. Burası artık kültür sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekan olarak ziyaretçilerine hizmet verecek” dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle Bursa’nın 2 bin 300 yıllık zindanı, kültür ve sanata açılmış oldu. Davetliler açılışın ardından Küratörlüğünü Derya Yücel’in yaptığı Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’nde açılan ‘Zamansızlık Şarkısı Sergisi’ni gezdi.

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