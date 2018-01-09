Darbecilere soğuk duş

Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopteri gasp ederek Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı. Daha önce serbest bırakılan ve kararın ardından İltica Ofisi’ne gelen Özkaynakçı, yaklaşık 10 gün sonra yeniden gözaltına alındı.

OLİMPİYAT NEZARETHANESİNDE

Sabah sığınma talebine ilişkin İltica Ofisine gelen, buradan ise Attiki Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yabancılar Şubesine sevk edilen Özkaynakçı, idari gözaltı kararıyla diğer darbecilerin de tutulduğu başkentteki Olimpiyat Köyü’nde bulunan karakolun nezarethanesine götürüldü. Darbeci askerin hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz etme hakkı bulunuyor.

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TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER BOZULUR UYARISI

Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı için itiraz ederek sığınma hakkı veren kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.

MAHKEME HÜKÜMETİ DİKKATE ALDI

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunan hükümetinin talebini kabul ederek 15 Temmuz'daki FETÖ darbesi sonrası Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya verilen iltica kararı konusunda yürütmeyi durdurdu. Mahkemenin kararı hem kamu çıkarı hem de Özkaynakçı’nın çıkarı olarak belirtildi.

Duruşma 15 Şubat’ta

Sığınma hakkı kararının iptali talebine ilişkin duruşmanın 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Sığınma izninin askıya alınmasıyla darbeci asker tekrar gözaltına alındı. Konuya ilişkin nihai karar 15 Şubat'ta verilecek. Gelecek haftalarda diğer 7 darbeci askerlerle ilgili de benzer kararların alınması bekleniyor.

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ERDOĞAN ATİNA'DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Özkaynakçı’nın yanı sıra Binbaşı Gencay Büyük, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Binbaşı Ahmet Güzel, Başçavuş Bilal Kurugül, Başçavuş Mesut Fırat halen Yunanistan’da bulunuyor. Ankara, darbeci askerleri defalarca Atina’dan talep etmiş ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Yunanistan’a yaptığı ziyarette konuyu yeniden gündeme getirmişti. Türkiye’nin iade talebi, Yunanistan mahkemeleri tarafından birçok kez reddedilmişti. 15 Temmuz darbe davası kapsamında firari askerler Türkiye’de de yargılanıyor.

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