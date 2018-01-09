Vicdanın batsın

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da bulunduğu 34 kişiyi şehit eden ve 318 kişiyi yaralayan 135’i tutuklu 143 sanığın duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Haklarında 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen hainlerin haince savunmaları duruşmayı takip eden şehit yakınları ve gazilerinin yanı sıra mahkeme başkanını da çileden çıkardı. Küstah açıklamalar yaparak vicdanlarının rahat olduğunu söyleyen FETÖ’cü hainler pişkin bir şekilde ateş ettiklerini de itiraf etti.

MAHKEME BAŞKANI: SAPITTIN

15 Temmuz gecesi saat 20.45’de alarm verildiğini ve darbenin seyrini telefondan takip ettiğini itiraf eden tutuklu FETÖ'cü uzman erbaş Orhan Ümit, “Alarm verildiği andan itibaren sabah teslim olana kadar darbe girişiminin seyrini takip ettim. Köprüye çıktığımız zaman makinalı tüfeklerle halka ateş ediliyordu. Benim vicdanım rahat” sözleri üzerine salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler tepki gösterdi. Küstah açıklamalarda bulunmaktan çekinmeyen FETÖ’cü Ümit’e mahkeme başkanı da müdahale ederek “Savunmanı iyice sapıtıp çarpıttın. Daha fazla savunma yapma. Biz sana ne soruyoruz sen kalkıp ne cevap veriyorsun” dedi.

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KAN DONDURAN İFADELER

15 Temmuz gecesi vatan ve milletini savunmak için sokağa çıkan vatandaşlara terörist diyecek kadar alçakça savunma yapan tutuklu er Tunahan Kurt, “Köprüye çıktıktan sonra karşımda bulunan ve üzerimize doğru gelen teröristlere 6-7 el ateş ettim. O gece köprüde benim silah arkadaşlarım vuruldu ve öldü. Siz de beni anlayın. Orada bulunup da ateş etmeyen er yoktu. Teslim olun çağrısını duyuyorduk. Teslim ol çağrısına top atışıyla karşılık verdik” yönünde alçakça ifadelerde bulundu. Bu sözler üzerine şehit yakınları ve gaziler, “Bir de kalmış, benim arkadaşlarım da öldü, diyorsun. Asıl terörist sizsiniz. FETÖ’nün hain teröristleri” yönünde tepki gösterdi.

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GÜNDEM Serbest bırakıldı