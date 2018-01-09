Borsadan 15 Temmuz kaçışı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ ve destekçilerinin borsadaki şüpheli hareketleri mercek altına alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından borsada yüklü miktarlardaki işlemler incelendi. Borsanın yükseliş eğilimi gösterdiği dönemde çok sayıda şüpheli işlem belirlendi. Alınan bilgiye göre, kalkışmadan hemen önce bazı iş adamlarının olağandışı bir şekilde tüm hisselerini satarak borsadan çekildiği tespit edildi. Bu durumun, piyasanın şartlarına ve kişinin işlem tarzına aykırı olduğu belirtiliyor. Söz konusu işlemlerin 15 Temmuz günü ve bir hafta öncesini kapsadığı dile getiriliyor.

SPK’YA 'ARAŞTIRIN' YAZISI

Savcılık, Sermaye Piyasa Kurulu’ndan (SPK) konunun araştırılmasını istedi. Savcılık bu konuda SPK’ya ilki yaklaşık bir yıl önce olmak üzere 4 ayrı yazı yazdı. Ancak şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir rapor hazırlanmadığı öğrenildi. En son ‘ivedi’ koduyla yazılan 11 Aralık 2017 tarihli yazıda, borsada işlem gören halka açık şirketlerin hisselerinde 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimlerinin hemen öncesinde dikkat çeken hareketlilik olup olmadığının araştırılması talep edildi. Ayrıca suç konusu olabilecek satış hareketlerinin tespiti halinde düzenlenecek raporun “ivedi” olarak savcılığa gönderilmesi istenildi.

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İPEK’E DE BAKILSIN

Yazıda, teröristbaşı Fetullah Gülen’in prensi Akın İpek ile ilgili bölüm de dikkat çekti. Buna göre, Koza-İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sermayelerin bir bölümü halka açık şirketlerin hisselerinde de hareketlilik olup olmadığının araştırılması istendi.

DARBEYİ BİLİYORLARDI

15 Temmuz öncesinde borsadan çekilenlerin darbeden haberinin olabileceği değerlendiriliyor. Nitekim bu kadar kişinin yüklü miktarlardaki hisselerini satarak borsadan çekilmesi olağan dışı diye yorumlanıyor. Bazı işlemlerin rutin olabileceği değerlendirilirken, soruşturmayla, borsadan çekilenlerin FETÖ irtibatları ile hangi amaçla hisselerini sattığı araştırılacak. Ayrıca yapılacak araştırmayla, borsadan çekilen kişi sayısının daha da artabileceği belirtiliyor. Söz konusu soruşturmadan yola çıkılarak, hakkında FETÖ’den işlem yapılan iş adamlarının borsadaki işlemleri de mercek altına alınacak. Bu yolla FETÖ’nün borsadaki faaliyetlerinin de deşifre edilmesi hedefleniyor.

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Pazartesi büyük şeyler olacak!

15 Temmuz darbe kalkışması öncesinde borsadan çekilenlerin arasında dikkat çekici isimlerin bulunduğu ifade ediliyor. Alınan bilgiye göre, bunlardan birisi hala FETÖ’den yargılanan ve şirketine kayyum atanan bir iş adamı. Darbe kalkışması öncesi hisselerini sattığı kaydedilen iş adamının, borsadaki aracı kuruluşun müşteri temsilcisiyle şüpheli telefon konuşması da borsa kayıtlarına girdi. 15 Temmuz günü gerçekleştiği belirtilen konuşmaya göre, söz konusu iş adamı, karşısındakine, “Pazartesi günü çok büyük şeyler olacak” diyor.

Musevi asıllı olan iş adamları listede

İlk incelemede, bu şekilde borsadan çekilen 50-60 dolayında iş adamı tespit edildi. Borsadan çekilenlerin arasında Musevi asıllı iş adamları ile bazı uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinin de olduğu anlaşıldı. Bu kişilerin hisselerini sattıktan sonra yüklü miktarda TL’yi değer kaybetmeyecek altın ve dövize çevirdiği ifade ediliyor.