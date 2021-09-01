Davulcu alevli şov uğruna kendini yakıyordu

O anlar kameraya böyle yansıdı. ​

Şanlıurfa’da bir davulcunun alev şovu az kalsın faciaya neden oluyordu. Düğün salonunda sahne alan bir davulcu halay çeken konuklara, kolonya ile ateşli şov yapmaya kalkıştı. Davulcu şov esnasında birden parlayan alevlerden kendisini zor kurtardı. O anlar düğüne katılan bir konuğun cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Birden parladı

Davulun üzerine döktüğü kolonyayı ateşe veren davulcu, tokmağıyla vurduğu davuldan alev çıkardı. Düğün salonu çalışanı alevlerin devam etmesi için davulun üzerine dikkatsizce kolonya döktü. Kolonyanın fazla dökülmesinden dolayı alevler birden parladı. Parlayan alevler davulcunun yüzü ile saçını yakarken davulcunun gömleğini tutuşturdu. Davulu elinden bırakarak alevlerden kurtulan davulcunun yaşadığı panik anları görüntüye yansıdı.

REKLAM

HAYAT Koray Avcı konsere geç kaldı: İmdadına motosikletli zabıta yetişti

GÜNDEM Hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuştu: Şimdi sırada üniversite var

HAYAT Gönül Dağı dizisi yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu

KORONAVİRÜS Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı