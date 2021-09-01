Koronavirüs Kurtlar Vadisinin Mematisi Gürkan Uygundan kötü haber Koronavirüse yakalandı
AKTÜEL TÜRKİYE

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şimdilerde TRT'nin sevilen dizisinde rol alan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, karantina süreci bitene kadar çekimlere ara verildiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Kurtlar Vadisinin Mematisi Gürkan Uygundan kötü haber: Koronavirüse yakalandı
Gürkan Uygun

TRT1 dizisi Teşkilat’ın setinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle durdu. Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Yönetmenler de pozitif çıktı

Medyaradar'ın haberine göre; Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.

Türkiye bu sahneyi konuşuyor: Teşkilat Dizisi zirvede
OYNAT 07:02
Türkiye bu sahneyi konuşuyor: Teşkilat Dizisi zirvede
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat ikinci bölümünde de reyting rekorları kırdı. Dizinin bu bölümünde; Türkiye aleyhine çalışan yabancı bir ajana düzenlenen operasyon sahnesi sosyal medyada en çok izlenenler videolar arasında yer alıyor.

Teşkilat dizisinde ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da tıklanma rekorları kırıyor
OYNAT 03:39
Teşkilat dizisinde ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da tıklanma rekorları kırıyor
TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimlerinin aktarıldığı 'Teşkilat' dizisi büyük ses getirmeye devam ediyor. Dizide izleyiciyi ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.

TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat' SİHA operasyonu sahnesiyle nefesleri kesti
OYNAT 04:10
TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat' SİHA operasyonu sahnesiyle nefesleri kesti
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, nefes kesen operasyon sahnesini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güvenlik güçlerimiz üst düzey koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yapıyor. Yeni dizimiz #Teşkilat, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırladığımız sahne ile başladı' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayesi ‘Teşkilat’ bu akşam saat 20.00’de Trt 1’de başlıyor!
HAYAT
Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayesi ‘Teşkilat’ bu akşam saat 20.00’de Trt 1’de başlıyor!
Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.