Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı

TRT1 dizisi Teşkilat’ın setinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle durdu. Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Yönetmenler de pozitif çıktı

Medyaradar'ın haberine göre; Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.

OYNAT 03:39 Teşkilat dizisinde ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da tıklanma rekorları kırıyor TRT 1'de yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimlerinin aktarıldığı 'Teşkilat' dizisi büyük ses getirmeye devam ediyor. Dizide izleyiciyi ekrana kilitleyen F-35 sahnesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.



Dizideki sahneyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 04:10 TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat' SİHA operasyonu sahnesiyle nefesleri kesti TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, nefes kesen operasyon sahnesini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güvenlik güçlerimiz üst düzey koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yapıyor. Yeni dizimiz #Teşkilat, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırladığımız sahne ile başladı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder