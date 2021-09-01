Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı
Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şimdilerde TRT'nin sevilen dizisinde rol alan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, karantina süreci bitene kadar çekimlere ara verildiği belirtildi.
TRT1 dizisi Teşkilat’ın setinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle durdu. Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Yönetmenler de pozitif çıktı
Medyaradar'ın haberine göre; Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.