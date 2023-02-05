Deniz ulaşımına lodos engeli: İşte iptal edilen vapur seferleri

Tüm yurdu etkisi altına alan Sibirya soğuklarının perşembeye kadar İstanbul’da da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, şehirde beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle turuncu kodlu uyarıda bulundu. THY, elverişsiz hava şartları nedeniyle 258 uçak seferini iptal etti. Fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri de yapılamadı. Yetkililer, olumsuzluklara yol açmaması için mümkün olduğunca 'evde kalınması' uyarısı yaptı.