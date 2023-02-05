İstanbul’a kış geliyor: Meteoroloji'den kuvvetli fırtına nedeniyle turuncu kodlu uyarı

İstanbul’un bugünden itibaren sert bir kışa gireceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un bu sabahtan itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kodlu uyarı yaptığı kentte, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası’nı daha sert etkilemesi beklenen hava şartlarının olumsuzluklara yol açmaması için mümkün olduğunca ‘evde kalınması’ uyarısı yapılıyor.

VALİ UYARDI

Tehlikeli ve hasar kaybı oluşması muhtemel durumlar için yapılan turuncu kodlu uyarı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), toplam 238 seferini iptal etti. Yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir.” denildi. Öte yandan dün etkili lodos nedeniyle birçok vapur seferi de yapılamadı. Bugün için de vatandaşların seferleri kontrol etmeleri istendi. Bursa-İstanbul hattında da 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi. Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Bugün İstanbul’da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası’nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım.” uyarısını yaptı. AKOM da bugünden itibaren kentin soğuk havanın etkisine gireceğini söyleyerek perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiğini belirtti.

Ankara havası

Ankara’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa aldırmadan dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. Başkentliler müzik eşliğinde sokaklarda kar üzerinde halay çekip Ankara havası oynarken sokaklara çıkarak kartopu oynayan, meyilli alanlarda kızak, sini, baklava tepsisi, naylon ve bidonlarla kayan çocuklar ve gençlerin neşesine büyükler de eşlik etti.

İzmir’e beyaz sürpriz

İzmir’de dün etkili olan yağmur, öğleden sonra yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Göle -31,7 derece

Ardahan’ın Göle ilçesinde önceki gece sıcaklık sıfırın altında 31,7 derece ölçüldü.



