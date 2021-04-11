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Gündem Denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı
İZMİR

Denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde 9 Nisan'da denize düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazı günün ilk ışıklarıyla birlikte başlatılan çalışmalar sonucu sudan çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA İHA AA
Denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı
Tek parça halinde denizden çıkartılan uçağın enkazı olay yerinden kaldırıldı.

İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, 9 Nisan günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düşmüştü.

Saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz Burnu açıklarında meydana gelen kazada uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir paraşütle denize atlayarak kurtulmuştu.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmişti.

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Uçağın enkazını bulabilmek için bölgeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi enkaza ulaştı.

Denizden çıkarılan enkaz, gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından TCG Alemdar da bölgeden ayrılmak üzere hareket etti.

  • Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, 9 Nisan'da Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, iki pilot kurtarılmıştı. Enkaz çıkarma çalışmalarına da başlanmıştı.

Foça'dan düşen askeri eğitim uçağı motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradı
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İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı pilotu sedyeyle taşıdığı anlar böyle kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı' açıklamasını yaptı.


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