Özgün KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, nasıl bir uçak?
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KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, nasıl bir uçak?

Son dakika haberine göre, İzmir Foça’da KT-1 tipi eğitim uçağı denize düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre, düşen uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı. Haberin ardından vatandaşlar KT-1 uçağı özellikleri hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, KT-1 eğitim uçağı özellikleri! KT-1 hangi ülkenin, nasıl bir uçak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, nasıl bir uçak?
KT-1 eğitim uçağı özellikleri! KT-1 hangi ülkenin, nasıl bir uçak?

MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi. Bu son dakika haberinin ardından KT-1 uçağı özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, KT-1 eğitim uçağı özellikleri! KT-1 hangi ülkenin, nasıl bir uçak? Detaylar haberimizde.

KT-1 TİPİ UÇAK HANGİ ÜLKENİN?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik Özellikler:

Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

KT-1 TİPİ UÇAĞINI HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

Endonezya

Güney Kore

Peru

Senegal

Türkiye

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