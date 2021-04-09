KT-1 uçak özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı hangi ülkenin, nasıl bir uçak?

KT-1 eğitim uçağı özellikleri! KT-1 hangi ülkenin, nasıl bir uçak?

MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi. Bu son dakika haberinin ardından KT-1 uçağı özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, KT-1 eğitim uçağı özellikleri! KT-1 hangi ülkenin, nasıl bir uçak? Detaylar haberimizde.

KT-1 TİPİ UÇAK HANGİ ÜLKENİN?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

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KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik Özellikler:

Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

KT-1 TİPİ UÇAĞINI HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

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Endonezya

Güney Kore

Peru

Senegal

Türkiye