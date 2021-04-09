İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü: İki pilot kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

OYNAT 00:38 Foça'da eğitim uçağı düştü: Pilotun sağ olarak kurtarılma anları böyle kaydedildi İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı pilotu sedyeyle taşıdığı anlar böyle kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı' açıklamasını yaptı.



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İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

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İki pilotun sağlık durumu iyi

Milli Savunma Bakanlığınca İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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Sağ kurtarılan 2 pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.