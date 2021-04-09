Gündem İzmirde askeri eğitim uçağı denize düştü İki pilot kurtarıldı
İZMİR

İzmir son dakika haberleri: İzmir'de KT-1 tipi askeri eğitim uçağı düştü

İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü: İki pilot kurtarıldı

İzmir'de KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Arama-kurtarma çalışması ile 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA AA Yeni Şafak
İzmir son dakika haberleri: İzmirde KT-1 tipi askeri eğitim uçağı düştü
Düşen uçağın 2 pilotu sağ kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

Foça'da eğitim uçağı düştü: Pilotun sağ olarak kurtarılma anları böyle kaydedildi
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Foça'da eğitim uçağı düştü: Pilotun sağ olarak kurtarılma anları böyle kaydedildi
İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı pilotu sedyeyle taşıdığı anlar böyle kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı' açıklamasını yaptı.


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İki pilotun sağlık durumu iyi

Milli Savunma Bakanlığınca İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sağ kurtarılan 2 pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.


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