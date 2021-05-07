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Denizli'de zorluk çıkaran yabancı boksöre cevap: Karşında Türk polisi var

Denizli’de tam kapanmada arkadaşıyla birlikte sokakta gezerken yakalanan yabancı boksör, zorluk çıkardığı polisin, "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var” cevabı üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi İHA
Denizlide zorluk çıkaran yabancı boksöre cevap: Karşında Türk polisi var
Polise zorluk çıkaran boksör, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Avusturya vatandaşı da olan Türk asıllı boksör, ziyaret için birkaç gün önce Denizli’ye geldi. Alkol aldığı arkadaşıyla birlikte tam kapanmada yasak olmasına rağmen sokakta gezintiye çıkan ikili, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde polise yakalandı. Yabancı boksörün aşırı alkollü olan arkadaşı, uzatılan alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre direndi.


Ayakta durmakta güçlük çektiler

Ayakta zor duran arkadaşına yardım eden Avusturyalı boksörün de, turist olduğunu söyleyerek "Bana karışamazsınız" çıkışı ortamın bir anda gerilmesine neden oldu. Arkadaşına işlem yapmaya çalışan ekiplere güçlük çıkartan yabancı boksör, polisin "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var. ’Karışamazsın’ diye konuşmayacaksın, gevezelik etmeyeceksin. Sadece sorulan sorulara cevap vereceksin" cevabı üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Dakikalarca kaçtı ekipleri çileden çıkardı
GÜNDEM
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Dakikalarca kaçtı ekipleri çileden çıkardı


Aldığı tokat gibi cevap üzerine bir süre konuşamayan yabancı sporcu, daha sonra kendisini zorla dışarı çıkardığını iddia ettiği arkadaşıyla tartışmaya başladı. Yaşanan anları görüntüleye muhabirlere karşı da saldırgan tavırlar sergileyen boksör, hakkında işlem yapılmadan bölgeden uzaklaştırıldı.

Edirne'de polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog: Size zorluk çıkarmak istedim, canını yiyeyim
OYNAT 01:51
Edirne'de polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog: Size zorluk çıkarmak istedim, canını yiyeyim
Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından fark edildi. Durdurulan sürücü, polis aracına bindirildi ve kimliği istendi. Israrla kimliğini vermeden önce telefonunu isteyen alkollü sürücü polise zorluk çıkardı. Sonrasında, “Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim.” diyen sürücü, uzun uğraşlar sonucu emniyete götürüldü.


  • Boksörün ayakta dahi zor duran arkadaşı ise, daha fazla diremeyeceğini anlayınca alkolmetreye üflemek zorunda kaldı. 2.88 promil alkollü çıkan vatandaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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