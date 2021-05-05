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Gündem Polisin alkollü sürücüyle imtihanı Dakikalarca kaçtı ekipleri çileden çıkardı
3. SAYFA DENİZLİ

Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Dakikalarca kaçtı ekipleri çileden çıkardı

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakaladı. Alkolmetreye kesik kesik üfleyerek polis ekiplerini çileden çıkaran sürücünün 2.88 promil alkollü olduğu belirlenirken, “Benim devletim her şeyin üstündedir” diyerek kendini savundu.

Haber Merkezi İHA
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: Dakikalarca kaçtı ekipleri çileden çıkardı
Alkollü sürücüye 11 bin lira ceza kesildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tam kısıtlamada denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan 20 GK 935 plakalı araç sürücüsü Kadir Baykın kısa sürede yakayı ele verdi. Aşırı alkollü olan Baykın ayakta durmakta zorlanırken polis ekiplerine taşkınlık yaparak kaçmaya çalıştı.

2.88 promil alkollü çıktı

Ekiplerin alkol metreye üflemesini istediğinde üflemeyi reddeden Baygın ardından kesik kesik üfleyerek sonucun çıkmasını istemedi. Polis ekibinin en sonunda üflemezsen işlem yaparım demesi ardından alkolmetreye üfleyen Baykın’ın 2.88 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ekipler Baykın’ı karakola götürmek için ikna etmeye çalışsa da çabası yetersiz kaldı.

Edirne'de polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog: Size zorluk çıkarmak istedim, canını yiyeyim
OYNAT 01:51
Edirne'de polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog: Size zorluk çıkarmak istedim, canını yiyeyim
Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından fark edildi. Durdurulan sürücü, polis aracına bindirildi ve kimliği istendi. Israrla kimliğini vermeden önce telefonunu isteyen alkollü sürücü polise zorluk çıkardı. Sonrasında, “Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim.” diyen sürücü, uzun uğraşlar sonucu emniyete götürüldü.


11 bin TL ceza kesildi

Aşırı şekilde alkollü olan Baykın kendisine sorulan soruları dakikalarca düşünerek cevap verirken kimliğini ise uzun uğraşlar sonucu cüzdanından buldu. Ekipler alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasından, dur ihtarına uymamaktan, alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 11 bin TL cezai işlem uyguladı. Ramazan baykın ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, “Benim devletim her şeyin üstündedir” diyerek kendini savundu. Baykın’ın aracı ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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