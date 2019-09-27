Gündem Depremin ardından öğrenciler bu sabah okullarına döndü Devam etmesi güzel
İSTANBUL

Depremin ardından öğrenciler bu sabah okullarına döndü: Devam etmesi güzel

İstanbul’da dün 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler bu sabah okula gitti. Çocuğunu okula bırakan Ferhan Can isimli veli okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, “İnsanları güzel bir şekilde bilgilendirmelerini istiyoruz. Devam etmesi güzel tabii. Her gün artçılar olacak, her gün deprem olacak diye bir şey yok” dedi.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'da öğrenciler okullarında eğitime devam ediyor.
İstanbul'da öğrenciler okullarında eğitime devam ediyor.

İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı. Sabah erken saatlerinde kalkarak eşyalarını toplayıp evlerine geçen aileler, depremin üzerinden 19 saat geçmesinin ardından çocuklarını hazırlayıp okula gönderdi.

"HER GÜN DEPREM OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Çocuğunu okula bırakan Ferhan Can isimli veli ise okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, “Dün olan deprem, 1999 depremine göre heyecan ve tedirgin ediciydi. Televizyondaki konuşan insanlar olsun. İnsanları güzel bir şekilde bilgilendirmelerini istiyoruz. Devam etmesi güzel tabii. Her gün artçılar olacak, her gün deprem olacak diye bir şey yok” dedi.

İHA
İstanbul'da öğrenciler okullarında eğitime devam ediyor.
  • Okul ve civarında da herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten bir veli de, "Şu anda korkulacak bir şey yok. Okulumuzda yeni. O nedenle herhangi bir olumsuzluk yok. Çocuklarda da öyle bir olumsuz heyecan yok" şeklinde konuştu.

Okul kapılarının açılmasının ardından öğrenciler derslerine devam etmek için sınıflarına girdi.

İHA
İstanbul'da öğrenciler okullarında eğitime devam ediyor.

İHA
İstanbul'da öğrenciler okullarında eğitime devam ediyor.

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