Depremin ardından öğrenciler bu sabah okullarına döndü: Devam etmesi güzel İstanbul’da dün 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler bu sabah okula gitti. Çocuğunu okula bırakan Ferhan Can isimli veli okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, “İnsanları güzel bir şekilde bilgilendirmelerini istiyoruz. Devam etmesi güzel tabii. Her gün artçılar olacak, her gün deprem olacak diye bir şey yok” dedi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2019, 09:03 Son Güncelleme: 27 Eylül 2019, 09:10 IHA