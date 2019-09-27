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İSTANBUL

Tarihi İstanbul surları depremde ikiye yarıldı: Büyük tehlike oluşturmaya başladı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tarihi İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında çatlaklar oluşturdu. Ortadan ikiye yarılan burçlar çevrede tehlikeli durum oluşturmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Tarihi İstanbul surları depremden zarar gördü
Tarihi İstanbul surları depremden zarar gördü

İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların arasında asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan tarihi İstanbul Surları da var.

DHA
İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında çatlaklar oluştu.

BURÇ ORTADAN İKİYE YARILDI

  • Tarihi surların Yedikule'deki bazı bölümlerinde özellikle burç kısımlarında ciddi çatlaklar oluştuğu ve bir burcun ise ortadan ikiye yarılarak yıkılmak üzere olduğu görüldü.

DHA
İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında çatlaklar oluştu.

DHA
İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında çatlaklar oluştu.

DHA
İstanbul Surları'nın Yedikule'deki bazı burçlarında çatlaklar oluştu.

AA
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

AA
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

AA
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

AA
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

AA
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

AA
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

AA
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
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Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan bir kişi deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları depremden kaçarken canını hiçe sayan adama iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi.

İşte 5.8'lik depremin sesi
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İşte 5.8'lik depremin sesi
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. ABD?nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı
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Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı
İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlar kameralara tarafından kaydedildi. Bir iş yerinde oturan bacağı kırık bir kişi ise depremden böyle kaçtı.

Deprem anında çocuğu son anda kurtardı
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Deprem anında çocuğu son anda kurtardı
İstanbul'da bir markette alış veriş yaparken depreme yakalanan vatandaşlar koşarak marketten çıktı. Vatandaşlardan biri dışarı çıkarken kasanın önünde bekleyen küçük çocuğu fark etti ve çocuğu da alarak dışarı çıkardı.

Geceyi parkta geçirecekler
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Geceyi parkta geçirecekler
İstanbul 5.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Esenler'de parklara çadır kuran bazı vatandaşlar geceyi burada geçirmeye hazırlanıyor.

Sokakta sabahladılar
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