Depremzede çocuklar bakanlık himayesinde

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi reklam derdine düştü, vatandaşların birlik olup afet bölgesine gönderdiği yardım kolilerine zorla kendi adını yapıştırttı. Hayırseverlerden biri o anları kayda alarak tepki gösterdi: “Arkadaşlar bu zorla yapıştırılan bir şey buraya. Bu yapıştırılmadıysa koliyi geri açıyorlar. Bu yapıştırılmadıysa koli alınmıyor. Böyle bir rezillik var burada. Buradaki her kıyafet bu arada insanlardan gelen kıyafetler. Bunlarla gönderilmek zorunda. Bu maalesef olmadan gönderilmiyor. Böyle bir olay var. Şeyi de yavaşlatıyor. Koyun can derdinde kasap et derdinde oluyor biraz.”