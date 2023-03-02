Depremzedeler için seferber oldular: İbn Haldun Üniversitesi 53 kişilik ekiple psikososyal destek için bölgede

İbn Haldun Üniversitesi, 6 Şubat’ta meydana gelen ve halen süren artçılarıyla birlikte Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve civarlarında yoğun olarak hissedilen depremlerin yaralarını sarmak için 53 kişilik uzman ekibiyle depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

12 Şubat’ta deprem bölgesine gidip bölgede tespitlerde bulunan İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM), Şanlıurfa, Birecik, Gaziantep, İslahiye Nurdağı, Kahramanmaraş, Pazarcık ve Adıyaman'da psikososyal destek çalışmalarına başladı.

HER YAŞ GRUBUNA PSİKOSOSYAL DESTEK

Depremlerin bölgedeki vatandaşlarımızın ruh sağlığına yönelik olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli kanallar aracılığıyla sağlanan psikososyal desteklerin faydalı olduğu gözlemleyen İPAM ekibi, Türk Kızılay ve AFAD koordinesinde sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Psikososyal destek faaliyetleri büyük oranda Adıyaman’da bulunan iki farklı çadır kentte yürütülüyor. Bu çalışmalar arasında her yaş grubuna yönelik psikolojik ilkyardım, çadır ziyaretleri, bireysel görüşmeler, ergenlere yönelik terapötik grup çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinlikler önemli bir yer tutuyor. Yaraları sarmak için seferber olan ekipler sahada çalışan sağlık/güvenlik personelinin ve gönüllülerin iyilik hallerinin korunması için de çalışmalar yürütülüyor.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ DEPREMZEDELERE DE İPAM DESTEĞİ Ayrıca Başakşehir Belediyesi’nin İstanbul'a gelen depremzedeler için kurmuş olduğu giyim market noktasında da İPAM mensubu bir psikologla psikososyal destek veriliyor, gerekli görülen danışanlar Kayaşehir Millet Bahçesi’ndeki İPAM hizmet binamızda psikolojik ilk yardım verilmek üzere ağırlanıyor.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ONLİNE DESTEK

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’ın bölgede yaptığı temaslarla, deprem bölgesindeki üniversitelerin öğrencilerine online olarak destek vermeye yönelik olarak bir yazılım da geliştirildi. Aynı zamanda bu yazılımla, ihtiyaç duymaları halinde bölgede temas edilen depremzedelerin sikoterapi süreçleri online olarak devam ettirilebilecek.











