Bakan Koca: Depremzede çocuklara ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz

"Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif"

"Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif"

14 Şubattan beri aktif uygulamada, 7/24 görevli operatörlerin, gönüllü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanlarına randevu oluşturduğunu ve randevu saatinde görüntülü görüşme sağlandığını ifade eden Bakan Koca, şunları kaydetti: