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Ekonomi

Deprem bölgesine Platform kurdular: Albayrak Grubu, afet bölgeleri için tüm imkanlarını seferber etti

Personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi faaliyetlerde bulunan Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm, afet bölgeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Şirket, deprem bölgelerindeki ihtiyaçların teminine yönelik 10 milyon TL’ye kadar ayni ve nakdi yardım yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm, afet bölgeleri için tüm imkanlarını seferber etti.

Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm, afet bölgeleri için tüm imkanlarını seferber etti.

Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm, 11 ilimizi etkileyen depremin ardından afet bölgelerine adeta platform kurdu. Depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan bugüne kadar toplam 79 adet otobüs ve minibüsüyle depremzedelerin yardımına koşan Platform Turizm, halihazırda toplam 15 adet otobüsü ile deprem bölgesinde hizmet vermeye devam ediyor. Platform Turizm Mali ve İdari İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar, yaraların sarılması noktasında depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

10 MİLYON TL BAĞIŞ

Platform Turizm’in 27 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun sitesinden yapılan açıklamada, “Deprem felaketinin ardından, ilgili bölgelerde kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak 10 milyon TL’ye kadar ayni ve nakdi yardım olarak bağış yapılmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.


#Albayrak Grubu
#Platform Turizm
#Mikail Talha Bayraktar
#Deprem
#Yardım
1 saat önce
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Deprem bölgesine Platform kurdular: Albayrak Grubu, afet bölgeleri için tüm imkanlarını seferber etti
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