Dereli’de afetzedeler için yapılan 142 konutlu inşaatta sona yaklaşıldı: Selin yıldönümünde teslim edilecek

Dereli’de meydana gelen sel felaketinin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu ilçe merkezinde planlanan konut ve iş yerleri inşaatı devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, afet konutlarının selin yıldönümü olan ağustos ayı içerisinde sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Ağustos ayı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor

Şenlikoğlu “Yeni yapılan konutlar ile ilçemiz hem güvenli hem de daha estetik bir çehreye kavuşmaktadır. Ağustos ayı içerisinde teslim edilmesi planlanan konut ve iş yerlerinde çok hızlı bir şekilde çalışmalar yürüyor. Afetzedeler için 142 konutlu inşaatta sona yaklaşıldı. İnşallah bir ay içerisinde oranın inşaatı ve çevre düzenlemesi bitmiş olur. 82 işyeri ve 72 konutun bulunduğu merkezdeki konutlarda proje değişikliği dolayısıyla biraz geç başlamıştı. Onun için teslim süresinde bir sarkma var ama müteahhit gerçekten çok hızlı çalışıyor.

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İHA

GÜNDEM Dereli'deki afetzedeler için inşa edilen konutlarda geri sayım

En kısa zamanda teslim edilecektir diye düşünüyorum. Hem iş yeri hem de konut sahiplerine bunların dağıtımı yapılacak. Burada amacımız hak sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bizim amacımız da vatandaşımızın mağdur olmaması ve emeklerin boşa gitmemesi anlamında eksikleri tamamlamaya çalışacağız” dedi.

İHA

"Kamu binaları için proje hazır, ihale bekleniyor"

Konut ve işyerlerinin haricinde kamu binalarının da projesinin hazır olduğunu, ihalesinin de önümüzdeki günlerde yapılacağını belirten Başkan Şenlikoğlu, “Kamu binalarının ihaleleri şu an daha yapılmadı ama önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Projesi hazır ihalesi yapılacak. Kamu binaları içerisinde hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, halk eğitim merkezi, öğretmenevi ve belediye binası bulunuyor. Bunların içerisinde okul da bulunmaktadır. İlçemizde öncelik güvenlik sonra estetik ön planda tutulmaktadır. Devletimiz ve hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikisi bir arada planlanarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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"Biz bir afet yaşadık ama bu afeti bir fırsata da dönüştürmek istiyoruz"

Dereli ilçesinin yaylalar diyarı olduğunu da hatırlatan Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “İlçemiz Giresun-Sivas karayolu üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir geçiş güzergahı. Bununla birlikte Kümbet, Kulakkaya gibi turizm cazibesi olan önemli yaylalara sahip. Dolayısıyla ilçemizden binlerce insan ulaşım sağlamaktadır. Artık ilçemiz sadece gelip geçilen değil, burada konaklanan, zaman geçirilen bir yer haline gelecektir. Dereli sadece turizm değil hem sosyal yaşantı hem de ekonomi anlamında ayağa kalkacaktır. Bunun içinde pek çok alanda çalışmalarımız sürmektedir. Biz bir afet yaşadık ama bu afeti bir fırsata da dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

İHA

OYNAT 00:59 Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor Giresun'daki sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde esnaf, iş yerlerinde faaliyete başlamak için çaba sarf ediyor. İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Bakan Soylu Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu

FOTOĞRAF 21 Giresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama ve selin vurduğu Dereli ilçesindeki hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor. Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımı iş makineleriyle sürdürülüyor. İlçe merkezinde selin izlerinin silinmesi ve hayat normale dönmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkân için çalışmalar da sürüyor. İlçede bazı vatandaşlarda da risk nedeniyle tahliye ettikleri evlerindeki eşyalarını taşıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçede; devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, sosyal medyada son haline ilişkin görseller paylaşılan Dereli’de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceği de duyuruldu. Paylaşımda, “Giresun Dereli’de inşa edeceğimiz 142 konutumuzun ihalesi yapıldı. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar yatay ve az katlı inşa edilecek. Konutların inşasına hemen başlanarak afette evlerini kaybeden vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli evleri 7 ay içinde teslim edilecek Yeni yerleşim alanı, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı olacak” denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldikleri sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Giresun Valiliği'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı da gerçekleştirildi. Bakan Soylu ve Kurun, Dereli ilçesinin yanı sıra, bölgede kayıpları arama çalışmaların ilişkin son durumu da denetleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde düzenleyeceği basın toplantısında yeni konutların inşasına ilişkin bilgi paylaşacak. Öte yandan sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları da sürüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor. Ekipler ayrıca Karadeniz'de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 300 kişilik personel görev alıyor. Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesi böyle olacak: Görseller ortaya çıktı Giresun'un Dereli ilçesini vuran selin izleri silinmeye çalışılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afetzedelere ve ilçe merkezine yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin proje görselleri ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da sosyal medyada paylaşımında Dereli'de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceğini duyurdu. BiP'te paylaş

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