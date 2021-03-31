Dereli'deki afetzedeler için inşa edilen konutlarda geri sayım

Kaymakam Murat Atıcı, selin hemen ardından devletin tüm imkanlarının ilçeye aktarıldığını ve sürdürülen çalışmalarla yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyledi.

Giresun’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında Dereli ilçesi başta olmak üzere Doğankent, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde büyük hasarlar oluşmuş, 5’i jandarma 15 kişi sellerde hayatını kaybetmişti. Selden en büyük hasarı gören Dereli ilçesinde dere yatağındaki bir çok konut ve iş yeri yıkılırken, afetzedeler için daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin yapımına başlanmıştı.

İHA

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Murat Atıcı, selin hemen ardından devletin tüm imkanlarının ilçeye aktarıldığını ve sürdürülen çalışmalarla yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyledi.

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İHA

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Kaymakam Atıcı, afetzedeler için tahsis edilecek 142 konutun yapımında sona gelindiğini ve planlandığı şekilde önümüzdeki aylarda teslim edilmeye başlanacağını belirterek, “İlgili Bakanlarımızın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde konutlarımız bitme aşamasına geldi. Bu alanda 8 blok halinde 142 tane konut inşa ediliyor. Örnek dairelerimiz de yapıldı. Yaklaşık bir buçuk iki ay içerisinde burası tamamlanacak.

İlçe merkezimizde Cumhuriyet Caddesi üzerinde de 71 konut ve 82 dükkanımızın inşası hızla devam ediyor.

Haziran sonu Temmuz başı gibi onlarda bitecek. Şu anda ilçe merkezinde kentsel dönüşüm alanındaki yıkımlardan sonra ilk sel afeti sebebiyle daha sonrada ağır hasarlı olup hak sahibi olan kardeşlerimize öncelik vereceğiz. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında parasını almak isteyen aldı, parasını almayanların ise sayıları bizde. Onlara merkezden dükkanlarını ve evlerini vereceğiz. Fazla kalırsa eğer buradan evler vereceğiz. Daha sonra kiracı kardeşlerimizde isterlerse buradan ev alabilecekler” dedi.

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İHA

Dereli’de konuta talep arttı

Dereli’de konut taleplerinde bir artış yaşandığına da dikkat çeken Kaymakam Atıcı, “TOKİ tarafından yapılan afet konutları hak sahiplerinin dışında da talep fazla olduğu görülüyor. Bunun nedeni Cumhurbaşkanımızın ilçeye doğal gaz müjdesi vermesidir.

Doğal gazın çalışmaları başladı.

Fizibilite raporları bitti. Şu anda toplama merkezinin ve depoların yapılacağı yerler belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Dereli’den yurt dışında fazla gurbetçimiz var ve bu gurbetçilerimiz de ilçelerine dönmek istiyor. İnşallah ilçemiz ve afet konutlarımız Eylül-Ekim gibi doğalgaza kavuşacak. Uydu kent modeliyle Giresun’un uydu kenti Dereli olacak. Dereli’de bu güzellikleri yaşatacağımız ferah ve gezilebilir ortamları devletimizin desteğiyle vatandaşlarımıza sunacağız” diye konuştu.

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İHA

“Kamu binaları 200 günde tamamlanacak”

Afet konutlarının yanı sıra riskli oldukları için yıkımı gerçekleştirilen kamu binalarının da yapımı için ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydeden Kaymakam Atıcı,

“Kentsel dönüşüm alanı içerisinde olan belediyemiz, hükümet konağımız, selin ilk alında zarar gören ve yıkılan öğretmenevimiz, halk eğitim merkezimiz ve emniyet müdürlüğümüzün tamamı yıkıldı.

Nisan ayı içerisinde bunların ihalesi yapılacak. 200 günlük iş bitimi süresinde kamu binalarımızda mükemmel bir şekilde ilçemizde yapılacak. Ayrıca 2021 programına alınan jandarma binamız ve jandarma lojmanlarının da Haziran ayı içerisinde yapılması planlanıyor” şeklinde konuştu.

İHA

“Köylerde yol ve su sorunu çözüldü”

İlçenin tamamında yol ve ulaşım gibi sorunların çözüldüğünü de anlatan Kaymakam Atıcı, “İlçe merkezimizde Akkaya köprüsü olarak bilinen ve sel afetinde selin getirdiği rusubatın tıkanıp ilçe merkezine geldiği köprümüz yıkıldı. Yeni köprü şu anda yapılıyor. İnşallah Nisan ayının sonunda kabulü yapılacak. Ayrıca yolu jandarma binamız tarafından bağlayan başka bir köprümüz daha yapılıyor.

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Sel sebebiyle 8 tane köyümüzdeki içme suyu sorunu ikinci ayımızda çözüldü.

Yaklaşık 16 köyümüzde menfezler, duvarlar ve yollara ilişkin çalışmalar bitti. Sadece Akkaya tarafında grup yollara ilişkin Karayollarının yapacağı grup yol çalışması yapılmaya devam ediyor. Yaz mevsimi içerisinde bu sorunlarda çözülecek” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 21 Giresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama ve selin vurduğu Dereli ilçesindeki hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor. Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımı iş makineleriyle sürdürülüyor. İlçe merkezinde selin izlerinin silinmesi ve hayat normale dönmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkân için çalışmalar da sürüyor. İlçede bazı vatandaşlarda da risk nedeniyle tahliye ettikleri evlerindeki eşyalarını taşıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçede; devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, sosyal medyada son haline ilişkin görseller paylaşılan Dereli’de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceği de duyuruldu. Paylaşımda, “Giresun Dereli’de inşa edeceğimiz 142 konutumuzun ihalesi yapıldı. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar yatay ve az katlı inşa edilecek. Konutların inşasına hemen başlanarak afette evlerini kaybeden vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli evleri 7 ay içinde teslim edilecek Yeni yerleşim alanı, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı olacak” denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldikleri sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Giresun Valiliği'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı da gerçekleştirildi. Bakan Soylu ve Kurun, Dereli ilçesinin yanı sıra, bölgede kayıpları arama çalışmaların ilişkin son durumu da denetleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde düzenleyeceği basın toplantısında yeni konutların inşasına ilişkin bilgi paylaşacak. Öte yandan sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları da sürüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor. Ekipler ayrıca Karadeniz'de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 300 kişilik personel görev alıyor. Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesi böyle olacak: Görseller ortaya çıktı Giresun'un Dereli ilçesini vuran selin izleri silinmeye çalışılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afetzedelere ve ilçe merkezine yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin proje görselleri ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da sosyal medyada paylaşımında Dereli'de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceğini duyurdu. BiP'te paylaş

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