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Gündem Bakan Soylu Giresunun Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu
GİRESUN

Bakan Soylu Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde bir çok noktada yaşanan sel afetinden en fazla zararı gören yerlerin başına gelen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi AA İHA
Bakan Soylu Giresun’un Dereli ilçesinde yapımı süren afet konutlarında incelemelerde bulundu
Bakan Soylu, 142 konutluk TOKİ konutlarını da gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

İHA

Valilik’teki Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında beraberindekiler ile Dereli ilçesine geçen Bakan Süleyman Soylu, ilçe merkezinde yapılan dükkan ve konutlarda incelemelerde bulunarak iş yerleri açık olan esnaflarla görüştü.

İHA

Daha sonra ilçe merkezinin yukarısında yapımı süren 142 konutluk TOKİ konutlarını da gezen Bakan Soylu, örnek daireleri inceledi.


İHA

Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Soylu ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı’na bir ziyarette bulundu.


Dereli'deki afetzedeler için inşa edilen konutlarda geri sayım
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Dereli'deki afetzedeler için inşa edilen konutlarda geri sayım

Bakan Kurum duyurdu: Yeni Dereli 2021 yılında hazır olacak
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Bakan Kurum duyurdu: Yeni Dereli 2021 yılında hazır olacak

Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesi böyle olacak: Görseller ortaya çıktı
FOTOĞRAF 21
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Giresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama ve selin vurduğu Dereli ilçesindeki hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor.
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Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.
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Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.
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19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.
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Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi.
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Operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor.
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Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımı iş makineleriyle sürdürülüyor.
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İlçe merkezinde selin izlerinin silinmesi ve hayat normale dönmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkân için çalışmalar da sürüyor.
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İlçede bazı vatandaşlarda da risk nedeniyle tahliye ettikleri evlerindeki eşyalarını taşıyor.
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Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçede; devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor.
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, sosyal medyada son haline ilişkin görseller paylaşılan Dereli’de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceği de duyuruldu.
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Paylaşımda, “Giresun Dereli’de inşa edeceğimiz 142 konutumuzun ihalesi yapıldı. Şehir siluetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar yatay ve az katlı inşa edilecek.
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Konutların inşasına hemen başlanarak afette evlerini kaybeden vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli evleri 7 ay içinde teslim edilecek
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Yeni yerleşim alanı, nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı olacak” denildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldikleri sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Giresun Valiliği'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı da gerçekleştirildi. Bakan Soylu ve Kurun, Dereli ilçesinin yanı sıra, bölgede kayıpları arama çalışmaların ilişkin son durumu da denetleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde düzenleyeceği basın toplantısında yeni konutların inşasına ilişkin bilgi paylaşacak.
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Öte yandan sel felaketinde kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları da sürüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor. Ekipler ayrıca Karadeniz'de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 300 kişilik personel görev alıyor.
Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesi böyle olacak: Görseller ortaya çıktı
Giresun'un Dereli ilçesini vuran selin izleri silinmeye çalışılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afetzedelere ve ilçe merkezine yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin proje görselleri ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da sosyal medyada paylaşımında Dereli'de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceğini duyurdu.

Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor
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Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor
Giresun'daki sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde esnaf, iş yerlerinde faaliyete başlamak için çaba sarf ediyor. İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi.


Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
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Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı.


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