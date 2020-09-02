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GİRESUN

Bakan Kurum duyurdu: Yeni Dereli 2021 yılında hazır olacak

Sel felaketinin yaşandığı ve 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Giresun'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Dereli'nin yeniden dönüştürüleceğini belirten Bakan Kurum, "Riskli binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremle heyelanla ve selle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız.Yeni bir Dereli inşaa edeceğiz ve 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, felaketin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, felaketin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Giresun'da iki hafta önce etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. 10 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Dereli ilçesinde çok sayıda esnaf, iş yerlerinde onarım çalışmalarını yaparak faaliyete geçmek için çaba sarf ediyor.

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Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
OYNAT 02:03
Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı.

Riskli binalar yıkılacak

Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. En geç bir yıl içinde yeni Dereli'nin inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "Riskli binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremle heyelanla ve selle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız.Yeni bir Dereli inşaa edeceğiz ve 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor
OYNAT 00:59
Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor
Giresun'daki sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde esnaf, iş yerlerinde faaliyete başlamak için çaba sarf ediyor. İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi.

Giresun'da Diyanet görevlileri, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi
OYNAT 00:24
Giresun'da Diyanet görevlileri, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi
Giresun'un Dereli ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin çamur olan Türk bayrağını temizleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede, 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda görevli Diyanet İşleri Başkanlığının iki personeli, bir binanın duvarında asılı, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi. Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

"Hayat normale dönmeye başladı"

Dereli'nin kısa süre içine eski haline getirildiğini ifade eden Kurum, "7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı." dedi.

Esnafa faizsiz kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde felaketin yaşandığı bölgeye giderek, esnafa ve KOBİ’lere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini, kredinin ilk bir yıl ödemesiz olacağını ödemelerin 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacağını açıklamıştı.

Sel felaketi sonrası Giresun'da yaralar sarılıyor: Devlet ve vatandaşlar omuz omuza çalışıyor
FOTOĞRAF 13
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Giresun'un Dereli ilçesinde İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor.
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İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi. Esnaf, dükkanlarının iç dizaynını yaparak kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. İş yerlerini temizleyen esnafın cam ve çerçevelerinin takılması işlemleri devam ediyor.
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Diğer yandan ise ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Elektrik ve telefon hatları yer altına alınıyor, iş yerlerinin elektrik ve telefon bağlantıları yapılıyor.
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İlçede fotoğraf stüdyosu bulunan Muzaffer Angun, esnaf olarak sel felaketinin ardından daha yeni yeni toparlanmaya başladıklarını söyledi.
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Devletin çok kısa zamanda ilçede rusubatı kaldırdığını belirten Angun, İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. dedi.
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Angun, tüm malzemelerinin selden kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız müjdelemişti, faizsiz kredi çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü başka türlü üstesinde gelemeyiz, bunlarla birlikte dükkanımızı tamir edeceğiz. diye konuştu.
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İlçede fırıncılık yapan Kemal Andiç de sel felaketinin ilk gününden bu yana devletin tüm organlarının bakanlarla birlikte Dereli'de olduğunu vurguladı.
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İş yerinin temizliğini yaptıklarını dile getiren Andiç, Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz. 12 gün iyi geçti, çok hızlı geçti, çarşı içerisi çok kısa zamanda, 6-7 günde temizlendi. ifadesini kullandı.
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Sel felaketi sonrası Giresun'da yaralar sarılıyor: Devlet ve vatandaşlar omuz omuza çalışıyor
Giresun'da iki hafta önce etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. 10 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Dereli ilçesinde çok sayıda esnaf, iş yerlerinde onarım çalışmalarını yaparak faaliyete geçmek için çaba sarf ediyor. Esnaf Muzaffer Angun, "İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz. Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız" dedi. Esnaf Kemal Andiç ise, "Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


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