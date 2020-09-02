Bakan Kurum duyurdu: Yeni Dereli 2021 yılında hazır olacak
Sel felaketinin yaşandığı ve 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Giresun'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Dereli'nin yeniden dönüştürüleceğini belirten Bakan Kurum, "Riskli binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremle heyelanla ve selle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız.Yeni bir Dereli inşaa edeceğiz ve 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Giresun'da iki hafta önce etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. 10 kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte devlet desteğiyle yaralar sarılıyor. Dereli ilçesinde çok sayıda esnaf, iş yerlerinde onarım çalışmalarını yaparak faaliyete geçmek için çaba sarf ediyor.
Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. En geç bir yıl içinde yeni Dereli'nin inşa edileceğini belirten Bakan Kurum, "Riskli binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremle heyelanla ve selle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız.Yeni bir Dereli inşaa edeceğiz ve 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Dereli'nin kısa süre içine eski haline getirildiğini ifade eden Kurum, "7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı." dedi.
Esnafa faizsiz kredi verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde felaketin yaşandığı bölgeye giderek, esnafa ve KOBİ’lere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini, kredinin ilk bir yıl ödemesiz olacağını ödemelerin 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacağını açıklamıştı.