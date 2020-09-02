Giresun ve Rize'de sel mağdurlarına verilecek kredinin detayları belli oldu
Sel mağduru esnafa 100 bin TL kredi: Erdoğan'ın açıkladığı faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz’de selden etkilenen esnafa ve KOBİ’lere verilecek faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini, kredinin ilk bir yıl ödemesiz olacağını ödemelerin 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı bölgeye dönük acil destek kredisi programı başlattı. Programın ayrıntılarını Bakan Varank duyurdu. Temmuzda Rize Çayeli’nde, ağustos ayında da Giresun’da sel felaketi yaşandığını hatırlatan Varank, selden etkilenen işletmelerin durumlarını valilik, kaymakamlık gibi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabileceğini söyledi.
Varank, işletme başına 100 bin TL üst limitli kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını kaydederek, şu bilgiyi verdi: “İşletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz. Daha sonra ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak.”
Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu’nun devreye gireceğini bildirdi. Bakan Varank ayrıca, zarar gören koy yollarında kullanılmak üzere Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi üzerinden AFAD’a 20 milyon lira aktardıklarını ifade etti.