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Ekonomi Sel mağduru esnafa 100 bin TL kredi Erdoğanın açıkladığı faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Giresun ve Rize'de sel mağdurlarına verilecek kredinin detayları belli oldu

Sel mağduru esnafa 100 bin TL kredi: Erdoğan'ın açıkladığı faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz’de selden etkilenen esnafa ve KOBİ’lere verilecek faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini, kredinin ilk bir yıl ödemesiz olacağını ödemelerin 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacağını söyledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Giresun (Arşiv)
Giresun (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı bölgeye dönük acil destek kredisi programı başlattı. Programın ayrıntılarını Bakan Varank duyurdu. Temmuzda Rize Çayeli’nde, ağustos ayında da Giresun’da sel felaketi yaşandığını hatırlatan Varank, selden etkilenen işletmelerin durumlarını valilik, kaymakamlık gibi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabileceğini söyledi.

Mustafa Varank

Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
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Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı.

3’ER AYLIK EŞİT TAKSİTLER

Varank, işletme başına 100 bin TL üst limitli kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını kaydederek, şu bilgiyi verdi: “İşletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz. Daha sonra ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak.”

Giresun'da Diyanet görevlileri, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi
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Giresun'da Diyanet görevlileri, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi
Giresun'un Dereli ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin çamur olan Türk bayrağını temizleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede, 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda görevli Diyanet İşleri Başkanlığının iki personeli, bir binanın duvarında asılı, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi. Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


KÖY YOLLARI İÇİN AFAD’A 20 MİLYON TL

  • Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu’nun devreye gireceğini bildirdi. Bakan Varank ayrıca, zarar gören koy yollarında kullanılmak üzere Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi üzerinden AFAD’a 20 milyon lira aktardıklarını ifade etti.

Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
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Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


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