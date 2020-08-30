Yedi gün sonra acı haber: Giresun'da kayıp beş kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Giresun'da yaşanan sen felaketi sonrasında arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun’da, sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan 2’si asker 6 kişiden 1’inin daha cansız bedenine arama- kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesindeki dere yatağında ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’ye ait olduğu belirlendi.

Aykut Variyenli

GÜNDEM Giresun hayata dönüyor: Altı günde Dereli'nin çehresi değişti

HARŞİT ÇAYI İÇİNDE BULUNDU

Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1’i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2’si asker 3’ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12’nci kilometresinde, 1’i için Dereli’de, 2’si için Çaldağ’da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanısıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu.

OYNAT 02:03 Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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7 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Bu çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Aykut Variyenli’nin cansız bedeni dün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu. Kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ı arama çalışmaları ise aynı bölgede sürüyor.

FOTOĞRAF 37 Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, çamur iş yerlerinin tentelerine kadar yükseldi. Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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ADANA’YA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’nin (31) acı haberi, memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin acı haberi, memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki Doğanlı Mahallesi’nde oturan annesi Nilüfer ile babası Ali Variyenli’ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’nin, bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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Kayıp 5 kişi aranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’daki selin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’daki selin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, “Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah” dedi. Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, “Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler” diye konuştu. Bakan Soylu, “Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:00 Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Giresun'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Selin vurduğu Dereli ilçesinde hasarın boyutu gün ışıyınca meydana çıktı.

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Köylerinden ayrılıyorlar

Evlerine dönmeye korkanlar, kent merkezine inmek için hazırlık yapıyor.

Kentte selin vurduğu köylerdeki hasar alan evlerini boşaltanlar, güvenli yerlerde sağlanan kira desteği ile yeni yaşamlarını kurmaya çalışıyor. Kimileri ise yakınlarının yanına yerleşiyor. Aileler döndükleri hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını almaya çalışıyor. Yağlıdere ilçesi Koçlu köyü de selden etkilenen yerlerden oldu. Caminin yıkıldığı köyde, binalar da hasar gördü. Evlerine dönmeye korkanlar, kent merkezine inmek için hazırlık yapıyor. Felaketi yaşayanlardan Süleyman Kılıç, “Yağmur o kadar şiddetliydi ki ne yapacağımızı şaşırdık. Geceyi arabamızın içinde geçirerek güvenliğimizi aldık. Çok korkunç bir geceydi” diye konuştu. Çok kuvvetli yağmur yağdığını anlatan Emine Aygün, “Evimizde korkuyoruz. Güvenli bir yere gideceğiz” dedi.

OYNAT 00:59 Giresun’da yaşanan sel böyle geldi Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor. BiP'te paylaş

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Akar’a son görev

Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi.

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos’ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan ve cansız bedenine önceki gün ulaşılan Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi. Kuşluhan Mahallesi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Akar’ın eşi Zeynep Akar, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakanlar, Akar’ın eşi, çocukları ve yakınlarına taziyelerini iletti. Akar’ın kızı Sinem Akar, bakanlara teşekkür ederek, “Bizim yanımızda oldunuz, Allah sizden razı olsun, sizler olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık. Allah’ım devletime çok versin. Size, ailelerinize güç, kuvvet versin. Hiç yanımızdan ayrılmadınız.” dedi. Akar’ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.