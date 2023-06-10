Destici 'vakit kaybetmeyeceğiz' diyerek tarih verdi

"Daha iyi bir netice alabileceğimizi ve daha iyi bir neticeyi de camiamızın ve hareketimizin hak ettiğine inanıyorum. Toplantımızın basına kapalı bölümüne girmeden, daha kararlı ve güçlü şekilde yolumuza devam edeceğimizi, hiç vakit kaybetmeden mümkün olan en iyi neticeyi alabilmek için olağan büyük kurultay sürecimizi başlatacağımızı ve önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerin hazırlıklarına da şimdiden başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Nasıl bu seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi ad ve adaylarımızla amblemimizle katılmışsak yerel seçimlerde de hedefimizin bu olduğunu ilan ediyorum. Yolumuza nasıl ve hangi şartlarda devam edeceğimize ise bugün burada ilk toplantısını yapacağımız istişarelerle dava arkadaşlarımızla sizlerle birlikte karar vereceğiz."