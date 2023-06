Destici 'vakit kaybetmeyeceğiz' diyerek tarih verdi

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını anımsatarak, "Ama herkesin her şeyine 'kabul' ya da 'evet' demedik, yine demeyeceğiz. Doğruların, terörle mücadelenin, savunma sanayisinde atılan adımların, dış politikadaki onurlu duruşun, Türk devletleriyle yapılan işbirliklerinin, mazlum coğrafyalarda yapılan yardımların, milletin refahı, güvenliği ve huzuru için atılan adımların yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Lakin ehliyetsiz, liyakatsiz atamaların, savurganlığın, yolsuzlukların, her türlü adaletsizliğin, her türlü kötülüklerin de karşısındayız ve karşısında olmaya, doğruları göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.