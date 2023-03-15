Büyük Birlik Partisi: 30 şehirde vekil çıkarırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkan Mustafa Destici’ye “AK Parti listesinden seçime girme” teklifinde bulunduğunu kaydeden BBP kaynakları “Bu kez kendi listemizle seçime girmek istediğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ifade ettik. ‘BBP’nin oy potansiyeli yüzde 33’tür’ sözleri yanlış anlaşıldı. Bu potansiyelimizin ne kadarını sandığa getiririz bilemeyiz ama bizim kendi hedefimiz yüzde 5’tir. Biz aday göstermediğimiz halde yüzde 2 oy aldık” dedi.

BBP’nin öncelikli hedefinin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak olduğunu bildiren kaynaklar; “Şu anki kararınız 81 ilde kendi adaylarımızla girmek. AK Parti listesine girmeyeceğiz ama bazı bölgelerde aday göstermeyerek katkı sağlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar şunları dile getirdi: “Sahada ve ankette gördüğümüz bir şey var: Cumhur İttifakı ilk turda kazanıyor. Meclis çoğunluğunu elde etmesi de kuvvetle muhtemel. Karşı ittifakta gönülsüzlük olduğunu görüyoruz kendi içlerinde. 30 ilde milletvekili çıkarmaya yakınız: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzurum, Malatya, Ordu, Samsun, Çorum, Sivas, Kayseri, Konya, Eskişehir, Yozgat, Aksaray, Ankara’da milletvekili çıkarmaya çok yakınız.”