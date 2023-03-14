Büyük Birlik Partisi lideri Destici: Adayımız Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptıkları görüşmenin ardından dün yeniden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi’ndeki basına kapalı toplantı 1 saat sürdü. Destici, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

ADAYIMIZ ERDOĞAN

“Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir” diyen Destici, şöyle devam etti: “BBP olarak 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın bir parçası, bileşeni olarak yine kararlı ve uyumlu şekilde devam ediyoruz. BBP’nin cumhurbaşkanı adayı, daha önce de dile getirdim, her noktada Cumhurbaşkanı’mız Sayın Tayyip Erdoğan’dır. Önceliklerimizden birisi en başta geleni Cumhurbaşkanı’mızın tekrar seçimleri kazanması noktasında sahada tüm gücümüzle teşkilatımızın her bir ferdinin gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

81 İLDE KENDİ ADAYLARIMIZ OLACAK

“Bunu, Türkiye’nin ve milletin geleceği, ülkenin bütünlüğü açısından çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Seçimlerin ikinci ayağı için yukarıda da prensip olarak bunu görüştük, anlaştık, uzlaştık. BBP 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur. Ülkemiz, milletimiz, partimiz ve Cumhur İttifakı için hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”

Tazminatı bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den 15 Haziran 2017’deki konuşmada yer alan iftiraları nedeniyle 15 bin TL tazminat kazandı. Yargıtay’ın da onadığı karar sonrası faiziyle birlikte 20 bin 500 TL Özel’den tahsil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, depremzedeler için harcanmak üzere AFAD’a bağışlandığını açıkladı.







