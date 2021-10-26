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POLİTİKA

Deutsche Welle Bakan Çavuşoğlu'yla ilgili yalan haberinde ısrarcı

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, gitmek zorunda kalırım” dediğini öne sürdü. Deutsche Welle, iddia yalanlanmasına rağmen ne haberini geri çekti ne de bir özür yayımladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deutsche Welle Bakan Çavuşoğluyla ilgili yalan haberinde ısrarcı
Deutsche Welle

Türk yargısını hedef alan ortak açıklamayla Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal eden büyükelçiler geri adım atarken, dün yaşanan bu süreçle ilgili bir haber yayımlayan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), bir iddia ortaya attı.

  • Haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını ilettiği öne sürüldü.

ÇAVUŞOĞLU YALANLADI

Bu haber Bakan Çavuşoğlu tarafından yalanlandı. İbrahim Haskoloğlu, Bakan Çavuşoğlu ile görüşme yaptığını ve kendisine bu haberlerin tamamen yanlış olduğunu söylediğini aktardı.

DW YALANI SÜRDÜRÜYOR

İddia yalanlanmasına rağmen DW, ilgili haberini yayından kaldırmadı. İddiasıyla ilgili yeni bir açıklama da yayımlamayan DW'ye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.

"İLİŞKİLERİ ZEHİRLİYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Altun, tepkisini "Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece “yalan haber” yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" sözleriyle dile getirdi.

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