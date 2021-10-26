İletişim Başkanı Altun'dan 'Deutsche Welle'ye sert uyarı: Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirliyorsunuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım' mesajını iletti" haberini Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi.

Altun, "Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.



Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz.



Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz.



Sadece “yalan haber” yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz. pic.twitter.com/YbC8pUdV0T REKLAM October 26, 2021