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Fahrettin Altun: Hükümetimiz gerektiğinde başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 ülkenin büyükelçiliğinin Türk yargısını hedef alan çağrısına ilişkin açıklamada bulundu. "Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez bu davranışları konusunda kendilerini uyarmıştır." diyen Altun, "Hükümetimiz, gerektiğinde ulusal egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi gösterecek başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Fahrettin Altun: Hükümetimiz gerektiğinde başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çıkışıyla ilgili Twitter hesabından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketiyle açıklama yaptı.

Altun, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Türkiye'deki 10 Büyükelçiliğin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız. Cumhurbaşkanımızın bu saygısız açıklamaya tepkisi, ulusal egemenliğimize bağlılığının ve hassasiyetinin bir sonucudur. Türkiye diğer ülkelerin iç işlerine her daim saygı duymuş, uluslararası hukuk ve teamül doğrultusunda hiçbir zaman yargı süreçlerine karışmamıştır. Diğer ülkelerden, özellikle de müttefik ülkelerden ve ülkemizdeki temsilcilerinden de aynısını bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.

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'HÜKÜMETİMİZ, GEREKTİĞİNDE BAŞKA ADIMLAR ATMAKTAN DA ÇEKİNMEYECEKTİR'

Altun, açıklama yapan büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığını belirterek "Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez bu davranışları konusunda kendilerini uyarmıştır. Hükümetimiz, gerektiğinde ulusal egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi gösterecek başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir. Bu diplomatik anlaşmazlığı, siyasi çıkarları için bir iç meseleye çevirenler ise belli ki şaşırmış durumda. Onların 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin yolundan gittikleri iddiası akıl almaz bir yalandır. Ulusal egemenliğimiz ve milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız bir kez daha kimseye boyun eğmedi ve hükümetimizin, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi" dedi.

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