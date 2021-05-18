Dünya Alman Deutsche Welle çalışanlarına Filistin katliamına sessiz kalmaları için not gönderdi İsrail hakkında kesinlike kötü haber yapılmayacak
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Alman Deutsche Welle çalışanlarına Filistin katliamına sessiz kalmaları için not gönderdi: İsrail hakkında kesinlike kötü haber yapılmayacak

Filistin'de yapılan katliamlara sessiz kalan Alman yayın organı Deutsche Welle resmi olarak

İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtladığını duyurdu. DW içerisindeki kaynaklara gönderilen notta, "DW olarak, İsrail’in bir devlet olarak var olma hakkını asla sorgulamıyoruz veya haberimizde yer alan kişilerin bunu yapmasına izin vermiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Alman Deutsche Welle çalışanlarına Filistin katliamına sessiz kalmaları için not gönderdi: İsrail hakkında kesinlike kötü haber yapılmayacak
Alman Deutsche Welle çalışanlarına Filistin katliamına sessiz kalmaları için not gönderdi.

Almanya’nın uluslararası yayıncısı Deutsche Welle (DW), Almanya'nın soykırım nedeniyle Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğunu gerekçe göstererek İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtladı.

HABER YAPMAYI YASAKLADI

DW'nin yayın kurulu, bölgedeki son yaşananların ardından personele gönderilen yeni bilgilendirme notunda, muhabirlerinin ve editörlerinin İsrail'in apartheid rejimi (ırkçı politika) olarak nitelendirilmesini ve Filistinlilere yönelik zulüm suçlarını haber yapmasını yasakladı.

Sosyal medyada sızdırılan ve paylaşılan iki sayfalık belgede, soykırım mirasının ve Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun ülke anayasasının ve dış politikasının mihenk taşları olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

ÇALIŞANLARA NOT GÖNDERİLDİ

DW içerisindeki kaynaklara gönderilen notta, "DW olarak, İsrail’in bir devlet olarak var olma hakkını asla sorgulamıyoruz veya haberimizde yer alan kişilerin bunu yapmasına izin vermiyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İsrail için asla apartheid rejimi diye bahsedilmeyeceği ve sömürgeciliğe veya sömürgecilere atıfta bulunmaktan da kaçınılacağı vurgulanan bilgi notunda "Konuşma ve fikir özgürlüğüne ve insanların ilgili taraflardan herhangi birini eleştirme hakkına saygı duyuyoruz. Bununla birlikte İsrail'e yönelik eleştiri, İsrail devletini veya Yahudi halkını ve kültürünü lekelemeye, itibarsızlaştırmaya ve gayrimeşru kılmaya çalıştığında antisemitizm haline geliyor." denildi.

Deutsche Welle, İsrail’in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin önyargılı haberciliği nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporunda, İsrail’in Filistinlilere karşı apartheid ve zulüm suçları işlediği vurgulanmıştı.

HRW’nin geçen ay yayımladığı 213 sayfalık raporda, "Bulgu, İsrail hükümetinin Yahudi İsraillilerin Filistinliler üzerindeki hakimiyetini sürdürme politikasına ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı işlenen ağır suiistimallere dayanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

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