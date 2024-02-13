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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel tepkisi: Ayakkabı mağazası gibisin her ayağa uygun numaran var

Devlet Bahçeli MHP Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olmadılar. Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olmadılar. Hayalleri kabusa döndü." dedi. Ayrıca CHP'nin DEM ile girdiği ittifak görüşmelerine tepki gösteren Bahçeli; Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir. Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz her ayağa uygun bir numaran var. Canın demli çay mı çekiyor, senin için de çay ayıralım. Demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

10:39 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 11:17 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli MHP Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.


Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Türk milliyetçiliği, Türk milletinin veya Türk halkının var olan tüm birikim zenginliğini herhangi bir kaygı ve korku duymadan sahiplenmiş, her zaman savunmuştur. Dik baş, tok karın, mutlu yarın" diyerek haklı mücadelemizi sürdürdük. 55 yıldır türlü ihanet ve oyunlarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Hiçbir ihanete boyun eğmeyeceğiz. Partimiz gücünü milletten alıyor. Millet olmakla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam eden bir süreçtir. Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir. Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz her ayağa uygun bir numaran var. Canın demli çay mı çekiyor, senin için de çay ayıralım. Demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz.


'Uzaya Türkçe bakmanın zamanı geldi'

3 haftalık uzay görevinden 9 Şubat'ta dönen ve Türkiye'ye ayak basan Alper Gezeravcı kardeşimiz gururumuzdur. Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diliyor daha nice Türk çocuklarının uzaya çıkmasını diliyorum. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarının paha biçilemez tablosudur. Yükselişin engeli yoktur. Uzay hakimiyetinin perdesi açılmıştır.

Yeter ki aşağılık kompleksine kapılan çağın piyonluğuna talip olanları hayatımızdan çıkaralım. Başarıdan başarıya koşmak için ışık hızı ile çalışalım. Gelen Türk asrıdır. Türk milleti yeni yüzyılda her alanda ben de varım diyecektir. Bizim vazgeçemeyeceğimiz ana çerçeve millet gerçeği ve geleneğidir. Milliyetçilik bu gerçek ve geleneğin şuurla kavranması sorumlulukla korunmasıdır.


'Ayakkabı mağazası gibisin her ayağa uygun numaran var'

Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir. Özgür bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz her ayağa uygun bir numaranız var. Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz.


'Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak'

31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir. Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. Muhalefet iflas bayrağını çekti. Ne CHP'nin ne muhalefetin Türkiye derdi yok. DEM'in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#grup toplantısı
40 dakika önce
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