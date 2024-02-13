Devlet Bahçeli'den Özgür Özel tepkisi: Ayakkabı mağazası gibisin her ayağa uygun numaran var

Türk milliyetçiliği, Türk milletinin veya Türk halkının var olan tüm birikim zenginliğini herhangi bir kaygı ve korku duymadan sahiplenmiş, her zaman savunmuştur. Dik baş, tok karın, mutlu yarın" diyerek haklı mücadelemizi sürdürdük. 55 yıldır türlü ihanet ve oyunlarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Hiçbir ihanete boyun eğmeyeceğiz. Partimiz gücünü milletten alıyor. Millet olmakla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam eden bir süreçtir. Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir. Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz her ayağa uygun bir numaran var. Canın demli çay mı çekiyor, senin için de çay ayıralım. Demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz.