Bahçeli: Başaramazlar diyenlerin yüzü kızardı

Bahçeli, “Milletimiz emsalsiz kültür ve manevi hasetlerine yabancılık çekenlerin, deprem üzerinden yaptıkları fitne ve dedikoduları birer birer boşa çıkarıldı. Ülkemiz birçok sorunla mücadele halindedir. Bir yanda salgın hastalıklar, bir yanda iç ve dış tehditler ülkemizin ekonomik potansiyelini zorlu sınamalara tabi tutmuştur. Sadece Kahramanmaraş depreminin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolardır. Yüksek maliyetli terörle mücadele sürecini kararlılıkla devam ettirmek, kısıtlı bütçe imkanlarında elbette kolay değildir. Türkiye'miz ile sonuna kadar gurur duyuyoruz. Felaketlere iradeyle direnen, saldırı ve suikastlar boyun eğmeyen milletler için mağduriyet diye bir şey söz konusu olamaz. Nice sorunları bertaraf ederek bu günlere ulaştık. Milli birliğin gücüyle, bin yıllık kardeşliğimiz ile hepsini göğüsleriz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti muktedir bir devlettir. Hiçbir felakete teslimiyetimiz düşünülmeyecektir. Kahramanmaraş depreminden sonra 319 bin konutun temelleri etaplar halinde atılmıştır. Devletimiz çok kısa sürede çok güzel işler yaptı. Enkaz hemen hemen kaldırıldı. Olağanüstü bir mücadele gösterildi. 3 Şubat 2024 cumartesi günü Hatay'da hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. 1 gün sonra Gaziantep'te de anahtarları hak sahiplerine verildi. Bu mutlu ve müjdeli gelişmelerin artarak devam edeceğini görüyorum. Tüm çalışanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslim edilecek olması takdir edilecek husustur. Yeni yüzyılın eşiğinde umutlar yeşermiştir. Bugüne kadar acizliğe düşülmemiş, durgunluğa prim verilmemiştir. Yorgunluk emaresi hiç görülmemiştir. Bizim meselemiz vatan meselesidir. Başaracağımıza hep birlikte yüzyıl hedeflerine ulaşacağımıza çözebiliyorum. Kazaya, belaya ve illete uğramaması parlak geleceğimiz adına hepimiz adına düşen başlıca sorumluluktur. İstikrar ve güvenliğimizi asla gevşetemeyiz. Hüsran ve eziyet vaadinde bulunanlara göz yumamayız. Bu kapsamda 31 Mart'ta Türkiye'mize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Canla, başla hepimiz Türkiye için çalışmalıyız. Heba edilecek, boşa geçecek zaman yoktur. Tek bir insanımız dahi olmayacaktır. Küresel kuklalara karşı milletimizin yanındayız. Elbette yapacağız, birlikte başaracağız."