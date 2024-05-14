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Enflasyon beklentisi değişti: Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK TEFE-TÜFE...

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyen enflasyon oranları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaş zammı için iki kritik veri kaldı. Peki Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK TEFE-TÜFE...

15:56 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Mayıs ayı enflasyon beklentisi
Mayıs ayı enflasyon beklentisi

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?" Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon belli olduktan sonra emeklilerin ve memurların alacağı zam oranları belli olacak. İşte konu hakkında son açıklamalar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ 2024 NE KADAR OLACAK?


TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Nisan ayında enflasyon aylık 3.8 olarak gerçekleşti. Ocak ayı için enflasyon yüzde 6,70 olurken Şubat ayı 4,53, Mart ayı 3,6 oldu. 4 aylık enflasyon toplam 18,70 oldu.


Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon belli olduktan sonra emeklilerin ve memurların alacağı zam oranları belli olacak. Toplu sözleşme gereği memur ve Memur Emeklisi maaşlarına 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı altında ise yüzde 10 zam yapılacak.

Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleştirilecek. Enflasyon oranları zamlardan yüksek olması durumunda enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. 2024 yılında memur ve memur emeklileri Nisan ayı itibariyle yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu.


Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.


En düşük memur maaşı 32 bin 900 lira seviyesinde %13,56 zam yapılması durumunda maaşını alt sınırdan alan memurların Temmuz’dan itibaren maaşları 4 bin 461 lira artacak ve 37 bin 361 lira olacak.


Emekli maaşları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 4 aylık enflasyona göre işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ ARTIRDI


TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.


Sıkı para politikası duruşunu koruduklarını vurgulayan Karahan, enflasyon ana eğiliminin ön görülerden yüksek geldiğini ifade ederek 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin 2 puan artışla birlikte yüzde 38’e güncellendiğini açıkladı.


Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 olarak duyurulmuştu.

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