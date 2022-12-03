Devlet Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Devlet Bahçeli: 6'lı masayı bir araya getirsen bir MHP yapmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Hiçbir parti veya sivil toplum kuruluşu, darbe anayasasından memnuniyet duyduklarını öne sürememiş. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Ancak sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde de potansiyel anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Her partiden samimi bir durum muhasebesi yapılması önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak sorumluluk bilincinin gereğidir. Zillet İttifakı'nın dün açıkladığı parlamenter sistem ve anayasa çalışması ölü doğmuştur. 6'lı masayı bir araya getirsen bir MHP yapmaz. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nı tek dönemle sınırlayıp, sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadirbilmezliğin bubi tuzağıdır. Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır'' dedi.