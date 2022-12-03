Gündem Devlet Bahçelinin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu'nun içerisinde bulunduğu otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda tırla çarpıştı. Kazada Fettahlıoğlu hayatını kaybetti.

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Devlet Bahçelinin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli ve Ahmet Fettahlıoğlu

Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu'nun Gaziantep kuzey çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada, şerit daralmasının olduğu bir noktada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Orhan S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadime Sevimli yaşamlarını yitirirken beş kişide yaralandı.

Barıştırmak için gidiyordu

Sabah'ın haberine göre, Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren Ahmet Fetahlıoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ve araçtaki kişilerle birlikte Şanlıurfa'da küs olan aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.

Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var
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Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var

Devlet Bahçeli: 6'lı masayı bir araya getirsen bir MHP yapmaz
OYNAT 02:02
Devlet Bahçeli: 6'lı masayı bir araya getirsen bir MHP yapmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Hiçbir parti veya sivil toplum kuruluşu, darbe anayasasından memnuniyet duyduklarını öne sürememiş. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Ancak sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde de potansiyel anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Her partiden samimi bir durum muhasebesi yapılması önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak sorumluluk bilincinin gereğidir. Zillet İttifakı'nın dün açıkladığı parlamenter sistem ve anayasa çalışması ölü doğmuştur. 6'lı masayı bir araya getirsen bir MHP yapmaz. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nı tek dönemle sınırlayıp, sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadirbilmezliğin bubi tuzağıdır. Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır'' dedi.
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