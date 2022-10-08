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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik, "Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAŞÖRTÜSÜ' ÇIKIŞI

Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur.

(Anayasa değişikliği) Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır.

Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Seçim yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacak.

Hadi diyelim seçim yapıyoruz diyelim, 6'lı masanın adayı yok.


Ayrıntılar geliyor...

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Kimsenin bilmediği yere turist yağmuru bekleniyor
Yeni yılda memur ve memur emeklisine çift zam var

MHP lideri Bahçeli soruları cevapladı.

Kimse bu yönünü bilmiyordu: Baştan aşağı gençleştiriyor.

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