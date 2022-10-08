Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik, "Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır" dedi.

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