Dip çamuru nimete dönüştü

Türkiye’nin en büyük çevre temizliği projesi olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip çamurunda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ‘Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi’ paneli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Bölge üniversitelerinden dekanlar ve öğretim üyeleri, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çevre illerden akademisyenler ve öğrenciler takip etti.





ARITILMAMIŞ SU KÖRFEZE BIRAKILMIYOR

Müsilaj konusunda yapılması gerekenleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her gün 4,5 milyon metreküp evsel atık su Marmara Denizi’ne gidiyor. Yüzde 53’üne ön arıtma yapılıyor ama yıllarca evsel atık sular böyle idare edilir diye düşünülmüş ama öyle olmadığını gördük. 2021 yılında hiç görmediğimiz bir şeyle karşılaştık; müsilaj. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz ama sadece bununla olmaz. Bölgesel bir mücadele gerekli. Tarımsal sulama, evsel atıklar konusunda sağlıklı adımlar atılmadan kalıcı neticeler elde etme şansımız yok. Denize arıtılmamış bir damla su bırakmayan tek belediyeyiz. İzmit Körfezi’nin doğu basenindeki çamuru çıkartıyoruz. Kocaeli’de çok güzel şeyler oluyor. Türkiye’ye örnek olacak” ifadesini kullandı.





ÇAMURUNDAN TUĞLA ÜRETİLDİ

Başkan Büyükakın’ın ardından akademisyenlere söz verildi. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik’in sunumu dikkat çekti. Prof. Dr. Sınmazçelik, “Kocaeli Üniversitesi olarak Dip çamurunu ham madde olarak kullanabilirsek bu bizim için ileri geri dönüşüm olur dedik ve çalışmaya başladık. Dip çamurunu kullanarak standartlara uygun bir tuğla ürettik” diye konuştu.





İLERİ DÖNÜŞÜM HAM MADDESİ

Aynı malzemenin otomotiv sanayiinde fren balatalarında da kullanılabileceğinin tespit edildiğine dikkat çeken Sınmazçelik, “Bazı testlerle birlikte aldığımız ilk sonuçlar bizde heyecan yarattı. Veriler ümit verici. Bunun yanında peyzaj uygulamalarında kullanılabileceği, artistik seramik çamur üretiminde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Mühendis gözüyle çıkarılan çamura bir nimet olarak bakıyoruz. İzmit Körfezi’nden çıkarılan dip çamuru katma değer sağlayabileceğimiz ileri dönüşümde ham madde olabilecek bir malzeme” bilgilerini paylaştı.





Dip çamuru temizliğine uluslararası basından ilgi

Uluslararası basın mensupları İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi’ni yerinde inceledi. Saha incelemesi öncesinde yapılan toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi’nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ve proje hakkında sunum gerçekleştirdi. Mesut Önem, sunum ve proje hakkındaki karşılıklı görüş alışverişinden sonra Alman ve Kanada asıllı gazetecilerle birlikte, dip çamuru şantiye alanında incelemelerde bulundu. Saha incelemesinde Önem, İzmit Körfezinde yapılan tüm çalışmalar hakkında bilgi verdi.



