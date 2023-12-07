TÜİK duyurdu: En çok kazananlar bu illerde oturuyor

TÜİK, 2022 yılına ilişkin il bazında GSYH istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.





İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı.





GSYH'den en yüksek payı alan ilk 5 il, 2022 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53,9'unu oluşturdu.













Kocaeli kişi başına GSYH'de ilk sıradaKişi başına GSYH'de, Kocaeli 302 bin 772 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'yi, 287 bin 524 TL ile İstanbul ve 253 bin 501 TL ile Tekirdağ izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 TL ile Şanlıurfa, 55 bin 296 TL ile Ağrı ve 54 bin 272 TL ile Van son 3 sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2022 yılında 14 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.









GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.













Yıllık GSYH artışına en fazla katkı veren il İstanbul

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarken, 26 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2022'de en yüksek artış gösteren ilk 3 il sırasıyla yüzde 21,8 değişim oranı ile Antalya, yüzde 21,4 ile Kırşehir ve yüzde 17 ile Kilis oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren 3 il ise sırasıyla yüzde 9,4 ile Artvin, yüzde 9,5 ile Erzincan ve yüzde 11 değişim oranı ile Karabük oldu. Yıllık GSYH'nin artışına en fazla katkı veren il, yüzde 2,46 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,65 ile Antalya ve yüzde 0,55 ile Ankara izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2022 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,03 ile Osmaniye, yüzde 0,03 ile Elazığ, yüzde 0,06 ile Hatay yer aldı.



























