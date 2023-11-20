Körfez’de 400 çiftçiye 40 ton buğday tohumu desteği

Körfez Belediyesi, ilçede tarımı sürdürebilir kılmak ve üretimi arttırmak adına çiftçiye desteğini arttırarak sürdürüyor. Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yayınlaştırma Projesi kapsamında da; Körfez Belediyesi ilçe genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 400 çiftçiye 40 ton buğday tohumu desteği sundu. Destekler gerçekleştirilen törenle çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.





Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt.

40 ton tohum desteği





Sevindikli Köy Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk.

“Başkanımız her zaman yanımızda”





İlk olarak söz alan Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, Körfez Belediyesi’nin desteğinin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, bölgedeki çiftçiler için önemine değindi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk de Körfez Belediyesi’nin çok özel bir destek sunduğunu belirterek, Körfez ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Sizlerle olmak mutluluk veriyor





Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de “Bugün çiftçimize destek veriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz” diyerek başladığı konuşmasında, “400 çiftçimize 40 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıyoruz. 2021 yılında 35 ton, 2022 yılında da 37 ton olmak üzere 72 ton destek sunduk. Fidan, fide, sera malzemesi, gübre gibi birçok desteği de sunuyoruz.

Kocaeli'de bir ilki yapıyoruz





Kocaeli’de ilk olarak çiftçilerimiz dışında hayvan yetiştiricilerimize de küpeleme ve aşılama desteği sunuyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte de gerek mazot olsun gerekse gübre olsun her zaman çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Siz yeter ki üretin, biz her zaman destekçiniziz. İnşallah ekim anından hasadına kadar kazasız belasız bir şekilde çiftçilerimiz bu alanda çalışmalarını tamamlarlar” dedi.

Doğalgaz müjdesi



